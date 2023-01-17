Талалихин Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1918
Дата смерти27.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
27.10.1941
Московская область РСФСР
Место жительства
По 1941
Клин, Клин, Московская область