Талалихин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалихин Виктор Васильевич

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Место рождения

Тепловка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.09.1918

Дата смерти

27.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Тепловка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1918
Тепловка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
27.10.1941
Московская область РСФСР
Место жительства
По 1941
Клин, Клин, Московская область
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