Фомина Жанна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Жанна Петровна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

07.08.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1949 по 2011
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.08.2011
Москва, город федерального значения Москва
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