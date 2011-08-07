Фомина Жанна Петровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти07.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 2011
Смерть
07.08.2011