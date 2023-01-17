Цветков Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения13.12.1905 ст.
Дата смерти06.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 13.12.1905 по 06.09.1942
Россия, СССР
Рождение
13.12.1905 ст.
Отец: Цветков Семен Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 13.12.1905 по 1942 ст.
Крестьянин, колхозник
Место жительства
С 13.12.1905 по 1942 ст.
Крещение
15.12.1905 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
06.09.1942
Призыв на военную службу
1942
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Военная служба
1942