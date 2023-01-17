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Цветков Степан Семенович

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

13.12.1905 ст.

Дата смерти

06.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 13.12.1905 по 06.09.1942
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия, СССР
Рождение
13.12.1905 ст.

Отец: Цветков Семен Матвеевич

Мать: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 13.12.1905 по 1942 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин, колхозник
Место жительства
С 13.12.1905 по 1942 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
15.12.1905 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
06.09.1942
Призыв на военную службу
1942
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Военная служба
1942
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
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