(Давыдова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Давыдов Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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