Сиверс (Исаева) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиверс (Исаева) Валентина Георгиевна

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Место рождения

п. Широкое Екатеринославской губернии

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Широкое Екатеринославской губернии
Образование
С 1932
Горьковский индустриальный институт
высшее
Работа или профессия
С 1940 по 1946
ЦКБ-51
инженер-конструктор
Бракосочетание
1948

Муж: Смоляков Борис

Работа или профессия
С 1954 по 1968
Горьковский политехнический институт
ассистент каф.начертательной геометрии и графики
Работа или профессия
Неизвестно
Г.Ц.К.Б.
Работа или профессия
Неизвестно
Автозавод
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонный завод в г. Н.Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Завод в г. Златоуст
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Марьина роща
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