Сиверс (Исаева) Валентина Георгиевна
Место рожденияп. Широкое Екатеринославской губернии
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1932
Горьковский индустриальный институт
высшее
Работа или профессия
С 1940 по 1946
ЦКБ-51
инженер-конструктор
Бракосочетание
1948
Муж: Смоляков Борис
Работа или профессия
С 1954 по 1968
Горьковский политехнический институт
ассистент каф.начертательной геометрии и графики
Работа или профессия
Неизвестно
Г.Ц.К.Б.
Работа или профессия
Неизвестно
Автозавод
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонный завод в г. Н.Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Завод в г. Златоуст
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Марьина роща