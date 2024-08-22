Осип Матвеев Быков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1863 ст.
Мать ребёнка: Быкова Надежда Ермолаева
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец временнообязанный крестьянин деревни Максимовки Восприемники: Мензелинской инвалидной команды рядовой Ефим Иванов Рязанский и государственная крестьянская жена Мария Артемьевна Коновалова
Смерть
Неизвестно