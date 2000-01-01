Малиновский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Могильникова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Малиновская Агафья

Рождение ребёнка
?.02.1941

Сын: Малиновский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Малиновская Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Малиновская Агафья

Смерть
Неизвестно
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