Баширова (Кутушева) Миннинур Абдулгалимовна
Место рожденияд.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Дата рождения03.04.1931
Дата смерти10.10.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931
Отец: Кутушев Абдулгалим
Мать: Кутушева ?
д.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
03.04.1959
Рождение ребёнка
03.07.1962
Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович
Рождение ребёнка
20.04.1965
Рождение ребёнка
19.03.1972
г. Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович
Смерть
10.10.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно