Баширова (Кутушева) Миннинур Абдулгалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова (Кутушева) Миннинур Абдулгалимовна

Место рождения

д.Юрматы Фёдоровского района БАССР

Дата рождения

03.04.1931

Дата смерти

10.10.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931

Отец: Кутушев Абдулгалим

Мать: Кутушева ?

д.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
1950

Муж: Баширов Ахнаф Шакурович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1962

Сын: Баширов Ахсан Ахнафович

Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович

г. Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Гафур Ахнафович

Отец ребёнка: Баширов Ахнаф Шакурович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.10.2011
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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