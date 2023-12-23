Пантюшина Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1957
Бракосочетание
09.05.1974
Рождение ребёнка
09.10.1975
Сын: Пантюшин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Пантюшин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантюшин Владимир Михайлович
Рязань, город Рязань, Рязанская область