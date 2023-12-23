Пантюшина Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшина Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1957

Отец: Бобылёв Анатолий Петрович

Мать: Бобылёва Мария Михайловна

Бракосочетание
09.05.1974

Муж: Пантюшин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1975

Сын: Пантюшин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Пантюшин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантюшин Владимир Михайлович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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