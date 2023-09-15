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Lindroos Keijo Orvo Ensio
Lindroos Keijo Orvo Ensio
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1920
Дата смерти
22.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1986
Kreeta, Kreikka
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