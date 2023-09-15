Lindroos Keijo Orvo Ensio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindroos Keijo Orvo Ensio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1920

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1986
Kreeta, Kreikka
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