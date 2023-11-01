Коняхин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1954
Дочь: Коняхина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Куклева Лариса Нестеровна
Рождение ребёнка
20.12.1958
Дочь: Коняхина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Куклева Лариса Нестеровна
Смерть
Неизвестно