Коняхин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняхин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Лариса Нестеровна

Рождение ребёнка
22.10.1954

Дочь: Коняхина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Куклева Лариса Нестеровна

Рождение ребёнка
20.12.1958

Дочь: Коняхина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Куклева Лариса Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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