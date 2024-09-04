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Голубь Свирид Павлович

Место рождения

Барвенково

Дата рождения

07.07.1910

Дата смерти

18.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910

Отец: Голубь Павел Филиппович

Мать: Голубь Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубь Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1948

Сын: Голубь Анатолий Свиридович

Мать ребёнка: Голубь Александра Ивановна

Смерть
18.11.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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