Голубь Свирид Павлович
Место рожденияБарвенково
Дата рождения07.07.1910
Дата смерти18.11.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910
Отец: Голубь Павел Филиппович
Мать: Голубь Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1948
Сын: Голубь Анатолий Свиридович
Мать ребёнка: Голубь Александра Ивановна
Смерть
18.11.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург