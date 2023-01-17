Писарев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.10.1840

Дата смерти

16.07.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.07.1868
г. Юрмала, Латвия
Место жительства
По 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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