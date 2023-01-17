Скворцов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1901
Дата смерти19.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Место жительства
С 1933
Дальний Восток
Смерть
19.12.1948
Место жительства
По 1948