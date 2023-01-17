Скворцов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Александр Васильевич

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Место рождения

Сонино, Апраксинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

17.08.1901

Дата смерти

19.12.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сонино, Апраксинская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1901
Сонино, Апраксинская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1933
Дальний Восток
Смерть
19.12.1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1948
Москва, город федерального значения Москва
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