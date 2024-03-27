Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Оренбург
Дата рождения24.04.1896
Дата смерти10.08.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1913
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
24.03.1928
Рождение ребёнка
01.09.1932
Рождение ребёнка
28.07.1935
Смерть
10.08.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно