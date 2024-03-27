Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, г.Оренбург

Дата рождения

24.04.1896

Дата смерти

10.08.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Курлаев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Алексеевич

Смерть
10.08.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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