Ревякина Наталия Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина Наталия Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ревякин Симон Нестерович

Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ревякин Яков Нестерович

Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мариана Нестерова

Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Нестер Трофимович

Смерть
После 1805
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