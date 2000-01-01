Ревякина Наталия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мариана Нестерова
Отец ребёнка: Ревякин Нестер Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805