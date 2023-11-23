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Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Федоров

Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Гавриилова

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Смерть
Неизвестно

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