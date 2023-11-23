Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Гавриилова
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Смерть
Неизвестно