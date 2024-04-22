Костылев Иван малой
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Рождение ребёнка
24.08.1830
Мать ребёнка: Костылева -- Анна Анисимовна
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Костылев Александр Иванович
Мать ребёнка: Костылева -- Анна Анисимовна
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно