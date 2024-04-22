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Костылев Иван малой

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.08.1830

Сын: Костылев Иван Иванович

Мать ребёнка: Костылева -- Анна Анисимовна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
24.08.1830

Сын: Костылев Александр Иванович

Мать ребёнка: Костылева -- Анна Анисимовна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева -- Анна Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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