Маллицкий Николай Гурьевич
Место рождениясело Дедово Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения18.09.1873
Дата смерти30.10.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1873
Работа или профессия
Неизвестно
географ, профессор, градоначальник
Образование
1891
окончил с золотой медалью
Образование
1895
историко-филологический факультет Петербургского педагогического института – с отличием
Работа или профессия
С ?.08.1895 по 1898
учитель истории и географии Учительская семинария
Работа или профессия
После 1895
преподователь
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна
Работа или профессия
С 1898 по 1901
учитель мужская гимназия
Работа или профессия
С 1901 по 1906
редактор газеты «Туркестанские ведомости»
Работа или профессия
С ?.01.1907 по 1917
глава Ташкентского городского самоуправления
Работа или профессия
После 1918
Профессор
Работа или профессия
С 1934
профессор географического факультета
Получение учёной степени
08.03.1945
присвоена степень доктора наук
Смерть
30.10.1947
Похороны
1947