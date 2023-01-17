Сафронова (Серова) Юлия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Серова) Юлия Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1985

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1985

Отец: Серов Валерий Николаевич

Мать: Серова Людмила Александровна

Бракосочетание
13.06.2013

Муж: Сафронов Игорь Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Игорь Николаевич

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