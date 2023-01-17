Сафронова (Серова) Юлия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1985
Бракосочетание
13.06.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Игорь Николаевич