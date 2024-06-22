Терещенко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь