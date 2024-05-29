Сидорова (Меринова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова (Меринова) Надежда Ивановна

Сидорова (Меринова) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.09.1902

Дата смерти

30.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902

Отец: Меринов Иван

Мать: Меринова Аграфена

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылёв Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Петр

Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Левшакова (Сидорова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Петр

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
30.05.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.