Сидорова (Меринова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1902
Дата смерти30.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1902
Отец: Меринов Иван
Мать: Меринова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Петр
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Левшакова (Сидорова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Петр
Смерть
30.05.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область