Лысак (Малышко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак (Малышко) Анна Григорьевна

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Место рождения

Украина, Черниговская область

Дата рождения

Около 25.08.1913

Дата смерти

04.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.08.1913

Отец: Малышко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняк Мотрёва Ивановна

Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутских Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальваль Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Лысак Иван Иванович

Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович

Рождение ребёнка
23.09.1945

Дочь: Лыско (Лысак) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович

Рождение ребёнка
13.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович

Григорьевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.12.1961

Дочь: Шептала Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Пальваль Фёдор Владимирович

Смерть
04.01.1970
Осиновка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

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