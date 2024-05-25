Лысак (Малышко) Анна Григорьевна
Место рожденияУкраина, Черниговская область
Дата рожденияОколо 25.08.1913
Дата смерти04.01.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.08.1913
Отец: Малышко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняк Мотрёва Ивановна
Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутских Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Лысак Иван Иванович
Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович
Рождение ребёнка
23.09.1945
Дочь: Лыско (Лысак) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович
Рождение ребёнка
13.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысак Иван Федотович
Григорьевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.12.1961
Дочь: Шептала Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Пальваль Фёдор Владимирович
Смерть
04.01.1970
Осиновка, Михайловский муниципальный район, Приморский край