Щербинин Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения1716 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.
Отец: Щербинин Данило Козмин (Кузьмич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Щербинин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Щербинин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Щербинин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно