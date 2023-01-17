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Щербинин Григорий Данилович

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Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1716 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.

Отец: Щербинин Данило Козмин (Кузьмич)

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1738

Сын: Щербинин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Щербинин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Щербинин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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