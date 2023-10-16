Александр А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: не указан

Мать: Анна Давидовна

Смерть
Неизвестно
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