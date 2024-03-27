Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна

Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

21.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Черток Аарон Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Морген (Черток) Дебора (Вера) Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кац (Черток) Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
После 21.02.1883

Сын: Черток Григорий Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ландерман (Черток) Сарра Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Черток Борис Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
04.12.1892

Дочь: Перлштейн (Черток) Анна Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Черток (Черток) Мария Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Stalder (Черток) Елена Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Черток Михаил Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Каткова (Черток) Эсфирь Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.07.1901

Сын: Черток Алексей Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Черток Рафаил Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Черток Лев Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Смерть
21.07.1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.