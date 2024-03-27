Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти21.07.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Морген (Черток) Дебора (Вера) Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Кац (Черток) Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Сын: Черток Григорий Давидович
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Ландерман (Черток) Сарра Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Перлштейн (Черток) Анна Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Черток (Черток) Мария Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Stalder (Черток) Елена Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Каткова (Черток) Эсфирь Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Дочь: Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Сын: Черток Лев Давидович
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)