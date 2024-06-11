Иванова Дарья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти1963
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Пётр Владимировичъ
Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ
Рождение ребёнка
24.06.1927
Сын: Иванов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ
Смерть
1963