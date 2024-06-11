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Иванова Дарья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: Кремнёвъ Осипъ Филипповъ

Мать: Кремнёва Елизавета(Елисавета) Несторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр Владимировичъ

Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ

Рождение ребёнка
24.06.1927

Сын: Иванов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимиръ Тимофеевичъ

Смерть
1963

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