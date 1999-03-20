Пилецкий Святослав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1965
Дата смерти20.03.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1965
Отец: Пилецкий Михаил Адамович
Мать: Пилецкая Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1991
Сын: Пилецкий Евгений Святославович
Мать ребёнка: Пилецкая Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилецкая Светлана Ивановна
Смерть
20.03.1999