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Пилецкий Святослав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1965

Дата смерти

20.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1965

Отец: Пилецкий Михаил Адамович

Мать: Пилецкая Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1991

Сын: Пилецкий Евгений Святославович

Мать ребёнка: Пилецкая Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилецкая Светлана Ивановна

Смерть
20.03.1999
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