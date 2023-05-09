Антипов Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Виктор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1968

Отец: Антипов Валерий Филиппович

Мать: Яковлева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова Полина

Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1999

Дочь: Антипова Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.2011

Сын: Антипов Иван Викторович

Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.2013

Сын: Антипов Василий Викторович

Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна

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