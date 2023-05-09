Антипов Виктор Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова Полина
Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1999
Дочь: Антипова Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.2011
Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.2013
Сын: Антипов Василий Викторович
Мать ребёнка: Бордунова Ирина Васильевна