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Степан Фролович

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Фрол Федорович

Мать: Агафья Яковлевна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мирон Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Родион Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Илья Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1764
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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