Степан Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Фрол Федорович
Мать: Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мирон Степанович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Родион Степанович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Илья Степанович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Гликерия Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Смерть
1764