Понкратова Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Панкратов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Емельян Яковлевич
Смерть
1970