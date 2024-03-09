Понкратова Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Панкратов Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Емельян Яковлевич

Смерть
1970

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