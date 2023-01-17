Самылов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамылов Иван Фёдорович

Самылов Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Около 1737 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: Самылов Фёдор Флорович

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.

Сын: Самылов Селиверст Иванович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Самылов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Самылов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Самылов Василий' Иванович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1737 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close