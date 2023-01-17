Самылов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиОколо 1737 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: Самылов Фёдор Флорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.
Сын: Самылов Селиверст Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Самылов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Сын: Самылов Василий' Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1737 ст.