Орлов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Петрович

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Место рождения

Инсар, Мордовия

Дата рождения

1840

Дата смерти

03.04.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Инсар, Мордовия
Место жительства
С 1875 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
03.04.1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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