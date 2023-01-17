Орлов Александр Петрович
Место рожденияИнсар, Мордовия
Дата рождения1840
Дата смерти03.04.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Инсар, Мордовия
Место жительства
С 1875 по 1889
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
03.04.1889