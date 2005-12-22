Варварич Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварич Анастасия Васильевна

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Место рождения

Унгурь, Окницкий район

Дата рождения

22.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2005

Отец: Варварич Василий Алексеевич

Мать: Варварич Светлана Ивановна

Унгурь, Окницкий район
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