Хорьков Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1921
Дата смерти16.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Награда
С ?.03.1943 по 1945
Награжден: Орден Отечественной войны I степени, медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." Имел 3 степени знака "Шахтёрской славы" , Герой труда.
Военная служба
16.03.1943
Попал в плен (военное)
1944
Рождение ребёнка
15.03.1953
Дочь: Токарева Валентина Валентиновна
Мать ребёнка: Хорькова Матрена Антоновна
Смерть
16.12.2001