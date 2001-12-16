Хорьков Валентин Алексеевич 10.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорьков Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1921

Дата смерти

16.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Награда
С ?.03.1943 по 1945
Награжден: Орден Отечественной войны I степени, медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." Имел 3 степени знака "Шахтёрской славы" , Герой труда.
Военная служба
16.03.1943
Попал в плен (военное)
1944
Рождение ребёнка
15.03.1953

Дочь: Токарева Валентина Валентиновна

Мать ребёнка: Хорькова Матрена Антоновна

Смерть
16.12.2001

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