Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Иванов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1952

Дочь: Верховых Людмила Александровна

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Иванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Яковлевна

Смерть
1963
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