Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Иванов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1952
Дочь: Верховых Людмила Александровна
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Иванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Яковлевна
Смерть
1963