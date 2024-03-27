(Капп) Доротея Готлибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Капп) Доротея Готлибовна

Место рождения

село Паника Соль-Илецкий р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

17.09.1901

Дата смерти

16.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

село Паника Соль-Илецкий р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Адына Христиановна

Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.08.1927

Сын: Остер Иван Христианович

Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
13.04.1931

Сын: Остер Отто Христианович

Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остер Христиан Иванович

Смерть
16.02.1981
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
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