(Капп) Доротея Готлибовна
Место рождениясело Паника Соль-Илецкий р-н Оренбургская обл.
Дата рождения17.09.1901
Дата смерти16.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Адына Христиановна
Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.08.1927
Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
13.04.1931
Отец ребёнка: Остер Христиан Иванович
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1981
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.