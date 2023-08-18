Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Алексей

Мать: Олтухова (Денисова) Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыхина (Масалитина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Малыхин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малыхина) Алина Александровна

Отец ребёнка: Малыхин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Иван Александрович

Отец ребёнка: Малыхин Александр

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