Денисова (Малыхина) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыхина (Масалитина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Малыхин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малыхина) Алина Александровна
Отец ребёнка: Малыхин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Иван Александрович
Отец ребёнка: Малыхин Александр