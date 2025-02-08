Лестеньков Николай Афанасьевич Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Николай Афанасьевич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился Около 1877

умер Неизвестно

Отец
Лестеньков Афанасий АндреевичОколо 1850 г.р.
Мать
Лестенькова Вера НиколаевнаОколо 1850 г.р.
Супруги
Лестенькова Ольга АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лестеньков Иван Николаевич11.06.1906 г.р.
Лестенькова Клавдия Николаевна14.05.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Лестеньков Афанасий Андреевич

Мать: Лестенькова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова Ольга Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
11.06.1906

Сын: Лестеньков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
14.05.1909

Дочь: Лестенькова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна

свидетельство повторное I-74 | I- 351003

Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Лестеньков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
04.07.1913

Дочь: Лестенькова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна

свидетельство №260356 23.12.1980

Рождение ребёнка
27.03.1916

Сын: Лестеньков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна

Свидетельство №421693 29 III 1954 г. | повторное Свидетельство №291557 1 VI 1972 г.

Смерть
Неизвестно

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