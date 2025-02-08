Лестеньков Николай Афанасьевич
мужской, родился Около 1877
умер Неизвестно
ОтецЛестеньков Афанасий АндреевичОколо 1850 г.р.
МатьЛестенькова Вера НиколаевнаОколо 1850 г.р.
Супруги
Лестенькова Ольга АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лестеньков Иван Николаевич11.06.1906 г.р.
Лестенькова Клавдия Николаевна14.05.1909 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.06.1906
Сын: Лестеньков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Дочь: Лестенькова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Лестеньков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
04.07.1913
Дочь: Лестенькова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1916
Сын: Лестеньков Петр Николаевич
Мать ребёнка: Лестенькова Ольга Алексеевна
Смерть
Неизвестно