Самчелева Авдотья Андреева
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Самчелев Иван Захаров1807 г.р.
Дети
(Самчелева) Просковья Иванова1833 г.р.
(Самчелева) Арина Иванова1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Самчелева) Просковья Иванова
Отец ребёнка: Самчелев Иван Захаров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Самчелева) Арина Иванова
Отец ребёнка: Самчелев Иван Захаров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно