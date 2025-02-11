Самчелева Авдотья Андреева 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Самчелева Авдотья Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Самчелев Иван Захаров1807 г.р.
Дети
(Самчелева) Просковья Иванова1833 г.р.
(Самчелева) Арина Иванова1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелев Иван Захаров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Самчелева) Просковья Иванова

Отец ребёнка: Самчелев Иван Захаров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Самчелева) Арина Иванова

Отец ребёнка: Самчелев Иван Захаров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

101 Семья

Смерть
Неизвестно

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