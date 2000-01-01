Андреев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1924

Сын: Андреев Петр Андреевич

Мать ребёнка: ?

д. Нурбель
Рождение ребёнка
1928

Сын: Андреев Степан Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Павел Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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