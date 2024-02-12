(Чудная) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чудная) Светлана

Место рождения

гРязань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

гРязань
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Рязань
Смерть
Неизвестно
г.Рязань
Причина смерти: наркомания
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