Стефановский Иоасаф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.01.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Стефановский Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Александра Ионова
Работа или профессия
С 1840 по 1889
священник, протоиерей Успенской Соборной и Никольской (второй - более 40 лет)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ионова
Смерть
05.01.1891