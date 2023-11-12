Стефановский Иоасаф Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефановский Иоасаф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.01.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Стефановский Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Александра Ионова

Работа или профессия
С 1840 по 1889
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
священник, протоиерей Успенской Соборной и Никольской (второй - более 40 лет)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ионова

Смерть
05.01.1891
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
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