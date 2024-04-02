Будаков Иван Дмитриевич
Место рожденияд. Малое Силино, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения?.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
?.10.1896
д. Малое Силино, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния
Образование
По 1910
средняя школа в д. Малое Силино
среднее
Военная служба
С ?.02.1917 по ?.10.1917
лейб-гвардия Павловского полка в Петрограде
рядовой
Военная служба
С ?.10.1918 по ?.07.1920
70-го батальон обороны Самарского территориального управления войск (по охране пути от ст. Платовка Ташкентской ж. д до Оренбурга)
красноармеец, политрук роты
Образование
С ?.07.1920 по ?.07.1921
курсы комсостава (Ташкент)
Образование
С ?.08.1921 по ?.09.1922
фронтовые военно-политические курсы (Ташкент)
Военная служба
С ?.09.1922 по ?.09.1923
20-я стр. див. Туркестанского фронта (г. Коканд)
нач. школьного отделения политотдела
Работа или профессия
С ?.10.1923 по ?.10.1924
Лукояновский уком РКП(б) Нижегородской губ.
инструктор
Работа или профессия
С ?.10.1924 по ?.03.1925
Лукояновское уездное земельное управление
зам. заведующего
Работа или профессия
С ?.03.1925 по ?.02.1926
школа для взрослых повышенного типа в г. Лукоянове
заведующий
Работа или профессия
С ?.03.1926 по ?.02.1927
Растяпинский волком ВКП(б)
серетарь
Рождение ребёнка
1926
Сын: Будаков Леонид
Мать ребёнка: Будакова София
Работа или профессия
С ?.03.1927 по ?.04.1929
Центральный рабочий кооператив в Растяпино
заведующий орготделом и член правления, член Растяпинского РК партии
Рождение ребёнка
1928
Сын: Будаков Лев
Мать ребёнка: Будакова София
Лукоянов
Работа или профессия
С ?.04.1929 по ?.09.1930
Нижегородский краевой Молокосоюз
зав. орготделом и член правления
Работа или профессия
С ?.09.1930 по ?.08.1931
Наруксовский РК ВКП(б) Нижегородского края
секретарь
Работа или профессия
С ?.08.1931 по ?.12.1933
Воскресенский РК ВКП(б) Нижегородского – Горьковского края
секретарь
Работа или профессия
С ?.12.1933 по ?.01.1934
Горьковский краевой КК-РКИ
инспектор
Образование
С ?.01.1934 по ?.01.1935
курсы марксизма-ленинизма в Горьком
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.06.1935
Горьковский инструментально-металлургический завод им. М. М. Кагановича
нач. ОРС
Работа или профессия
С ?.06.1935 по ?.06.1938
Горьковский краевой – областной финотдел
нач. сектора подготовки кадров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будакова София
Смерть
Неизвестно