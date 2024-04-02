Горьковский инструментально-металлургический завод им. М. М. Кагановича

школа для взрослых повышенного типа в г. Лукоянове

70-го батальон обороны Самарского территориального управления войск (по охране пути от ст. Платовка Ташкентской ж. д до Оренбурга)

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