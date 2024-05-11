Смирнов Евгений Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1982
Отец: Смирнов Евгений Анатольевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.2016
Жена: Дьякова Марина Петровна
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.2020
Дочь: Смирнова Вероника Евгеньевна
Мать ребёнка: Дьякова Марина Петровна
Москва, город федерального значения Москва