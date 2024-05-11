Смирнов Евгений Евгеньевич 15.08.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Евгений Евгеньевич

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

15.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1982

Отец: Смирнов Евгений Анатольевич

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
09.07.2016

Жена: Дьякова Марина Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.2020

Дочь: Смирнова Вероника Евгеньевна

Мать ребёнка: Дьякова Марина Петровна

Москва, город федерального значения Москва

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