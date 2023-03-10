(Перепелкина) Авдотья Павлова
Место рожденияКобелево, Крапивненская округа
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
11.11.1810
Ф. 3 Оп. 15 Д. 218 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1810
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Перепелкина Авдотья Сафронова
Отец ребёнка: Перепелкин Сафрон Игнатов
Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Между 1834 и 1850