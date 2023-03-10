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(Перепелкина) Авдотья Павлова

Место рождения

Кобелево, Крапивненская округа

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобелево, Крапивненская округа
Бракосочетание
11.11.1810

Муж: Перепелкин Сафрон Игнатов

Ф. 3 Оп. 15 Д. 218 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1810
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Перепелкина Авдотья Сафронова

Отец ребёнка: Перепелкин Сафрон Игнатов

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Между 1834 и 1850
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