Козлов Тимофей Кирилов
Место рождения
Дата рождения10.02.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
10.02.1809
Отец: Козлов Кирил Иванов
10 февраля 1809 у крестьянина Кирила Козлова сын Тимофей Восприемники: крестьянин Фома Козлов, крестьянская дочь Ефимия Зырянова Тобольск 156 15 1153 1809 МК Камышевское 24 года в 1834, 40 лет в 18... Показать все
Бракосочетание
09.02.1829
Жена: Козлова Анисья Корнилова
9 февраля 1829 года Терсютской волости села Камышевского крестьянский сын Тимофей Кирилов Козлов первым браком Кодского села деревни Лапиной крестьянской дочерью - девицей Анисьей Корниловой Дьяконовы... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Козлова Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Козлова Анисья Корнилова
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козлова Устинья Тимофеева
Мать ребёнка: Козлова Анисья Корнилова
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно