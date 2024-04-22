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Козлов Тимофей Кирилов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.02.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1809

Отец: Козлов Кирил Иванов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 февраля 1809 у крестьянина Кирила Козлова сын Тимофей Восприемники: крестьянин Фома Козлов, крестьянская дочь Ефимия Зырянова Тобольск 156 15 1153 1809 МК Камышевское 24 года в 1834, 40 лет в 18... Показать все
Бракосочетание
09.02.1829

Жена: Козлова Анисья Корнилова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 февраля 1829 года Терсютской волости села Камышевского крестьянский сын Тимофей Кирилов Козлов первым браком Кодского села деревни Лапиной крестьянской дочерью - девицей Анисьей Корниловой Дьяконовы... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Козлова Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Козлова Анисья Корнилова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козлова Устинья Тимофеева

Мать ребёнка: Козлова Анисья Корнилова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
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