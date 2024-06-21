Соколова Лариса Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973
Отец: Анисимов Леонид Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Владимир
Рождение ребёнка
?.12.2003
Дочь: Соколова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир