Соколова Лариса Леонидовна 18.08.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Лариса Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973

Отец: Анисимов Леонид Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир

Рождение ребёнка
?.12.2003

Дочь: Соколова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир

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