Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1846

Муж: Александр Павлович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Даниил Алексанрович

Отец ребёнка: Александр Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Александр Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Половиков Тихон Алексанрович

Отец ребёнка: Александр Павлович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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