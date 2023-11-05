Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1846
Муж: Александр Павлович
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Даниил Алексанрович
Отец ребёнка: Александр Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Александр Павлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Половиков Тихон Алексанрович
Отец ребёнка: Александр Павлович
Смерть
Неизвестно