Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлер / Михалёв Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Адлер / Михалёв Михаил Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1965

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Адлер / Михалёв Михаил Федорович

Смерть
2010
Калуга, город Калуга, Калужская область

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