Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлер / Михалёв Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Адлер / Михалёв Михаил Федорович
Рождение ребёнка
15.11.1965
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Адлер / Михалёв Михаил Федорович
Смерть
2010
Калуга, город Калуга, Калужская область